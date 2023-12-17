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МАКРОН ДЕРЗИТ, АКУНИН ТРЕБУЕТ ОТ РУССКИХ ОПЛАТИТЬ СВОИ СМЕРТИ. "ВИШЕНКОЙ" СТАЛ УДАР "КИНЖАЛОМ"

МАКРОН ДЕРЗИТ, АКУНИН ТРЕБУЕТ ОТ РУССКИХ ОПЛАТИТЬ СВОИ СМЕРТИ. "ВИШЕНКОЙ" СТАЛ УДАР "КИНЖАЛОМ"

Пока президент Франции внезапно осмелел до дерзости в адрес Владимира Путина, писатель Борис Акунин требует от русских оплатить свои смерти.

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Комментарии
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Лев Добрый
А разве пожиратель лягушек Макрон что-то решает? 😎😜👈
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10 час.
Дмитрий Фактурович
Более пустого президента Франции трудно найти.
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6 час.

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