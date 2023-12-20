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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Заслуженный учитель РФ научил россиян, как гарантированно «отшить» телефонных мошенников

Заслуженный учитель РФ научил россиян, как гарантированно «отшить» телефонных мошенников

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Телефонных мошенников можно «отшить» одним коварным вопросом, ответ на который известен только самым близким людям, считает заслуженный учитель РФ, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.

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