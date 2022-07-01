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Сорванный концерт Zivert в Ростове перенесён

Сорванный концерт Zivert в Ростове перенесён

Певица Zivert всё-таки выступит в Ростове-на-Дону, однако концерт перенесён на год. Как рассказала компания-организатор "Стереогород", занимавшаяся вопросами выступления исполнительницы, мероприятие пройдёт 23 июня 2023 года в том же самом клубе.

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