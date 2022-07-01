Сорванный концерт Zivert в Ростове перенесён

Певица Zivert всё-таки выступит в Ростове-на-Дону, однако концерт перенесён на год. Как рассказала компания-организатор "Стереогород", занимавшаяся вопросами выступления исполнительницы, мероприятие пройдёт 23 июня 2023 года в том же самом клубе.