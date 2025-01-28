Риттер: Трампу не следует слушать советы Келлога о санкциях против России

Спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог не разбирается в экономике и дает плохие советы. Президенту США Дональду Трампу не следует к нему прислушиваться, сообщил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Judging Freedom.
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