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«Газпром» и власти Петербурга подписали трехлетний договор о сотрудничестве 

«Газпром» и власти Петербурга подписали трехлетний договор о сотрудничестве 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали в среду, 29 января, договор о сотрудничестве между городом и энергетической компанией в ближайшие три года.

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