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FiNE NEWS

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Кирилл Сафонов рассказал о проблемах со сном после возвращения в Израиль

Кирилл Сафонов недавно вернулся в Израиль после поездки в Нью-Йорк, где живёт его дочь Анастасия. По прибытии актёр столкнулся с проблемами со сном, вызванными джетлагом — нарушением биоритмов из-за смены часовых поясов.

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