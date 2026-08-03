Кирилл Сафонов рассказал о проблемах со сном после возвращения в Израиль

Кирилл Сафонов недавно вернулся в Израиль после поездки в Нью-Йорк, где живёт его дочь Анастасия. По прибытии актёр столкнулся с проблемами со сном, вызванными джетлагом — нарушением биоритмов из-за смены часовых поясов.