19 трудоголиков, которых работа не отпускает даже в свободное время

Между трудолюбивым человеком и трудоголиком — пропасть. Первые знают себе цену и умеют вовремя остановиться, вторые потеряли счет времени и наваливают на себя столько дел, что не могут поднять головы.
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