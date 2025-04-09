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  • Владимир Грачев
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Кандидат на пост главы НАСА назвал Марс приоритетом космических исследований США

Кандидат на пост главы НАСА назвал Марс приоритетом космических исследований США

Иллюстрированное изображениеДо сей поры идут споры, были на самом деле на Луне американские астронавты или это лишь очень качественная работа Голливуда.

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