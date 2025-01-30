В США произошла крупнейшая авиакатастрофа за последние годы

Поисковый вертолет ищет выживших пассажиров авиалайнера Bombardier CRJ700, который упал в реку Потомак / © Jim Lo Scalzo / EPA По данным American Airlines и представителя Министерства обороны США, на борту самолета находились 64 человека, а в армейском вертолете — трое солдат.