В США произошла крупнейшая авиакатастрофа за последние годы

Поисковый вертолет ищет выживших пассажиров авиалайнера Bombardier CRJ700, который упал в реку Потомак / © Jim Lo Scalzo / EPA По данным American Airlines и представителя Министерства обороны США, на борту самолета находились 64 человека, а в армейском вертолете — трое солдат.
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