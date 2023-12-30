Одинокие встречальщики Нового года: мужчины и женщины

Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Комментарии
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Н
Наталья
НГ был всегда праздник семейный, благодаря или вопреки пандемии мы научились удаленно собираться семьёй. В 20 часов начинаем ужин с сибиряками, потом молодёжь разбегается по своим тусовкам, к 24 часам уже все каждый у своего телевизора пьёт шампанское. Кстати, я тоже в праздник буду одна, но не одинокая. Всех с наступающим праздником! Хорошее пусть останется, плохое не повториться.
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13 час.
Сергей Лепехов
Дура Морена, на твои высеры только ленивый до сих пор ещё не плюётся...
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7 час.

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