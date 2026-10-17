Помимо этой встречи, в тот же игровой день состоялись ещё два матча КХЛ: «Амур» уступил «Салавату Юлаеву» 3:4, а «Сибирь» проиграла «Барысу» со счётом 0:1.
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