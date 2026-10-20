Жильцы ЖК «Дома на Культуре» в Нижнем Новгороде жалуются на своих соседей. Те очень любят играть на музыкальных инструментах, то на пианино, то на аккордеоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
- ДВ Нижегородская обл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым