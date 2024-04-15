В России хотят выдавать сертификаты на газификацию домов

Россиянам предлагают выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Законопроект с поправками в закон «О газоснабжении в РФ» подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
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