ВСУ вновь атаковали склад Wildberries в тамбовском Котовске В ночь на 26 августа город Котовск Тамбовской области подвергся массированной атаке украинских беспи.
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ВСУ вновь атаковали склад Wildberries в тамбовском Котовске В ночь на 26 августа город Котовск Тамбовской области подвергся массированной атаке украинских беспи.
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