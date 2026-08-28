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Путин назвал благополучие граждан главным приоритетом развития России

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», проходившем в Нижнем Новгороде, обозначил благополучие граждан как главный приоритет развития страны.

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