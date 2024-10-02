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Закон и Порядок

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  • Валера Морозов
    Сначала все списывали на какую- то стратегию. И долго все грызли этот пряник. Да нет никакой стратегии! Есть бездарны...Израиль и вправду...
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  • Uri Strukow
    Маленький намек, надеюсь он Вас еще больше не запутает. У укроопых нет проблем с ГСМ- весь транспорт заправлен. Нет п...Мы разные

СКР сообщил о почти трёхкратном росте числа преступлений нелегальных мигрантов

СКР сообщил о почти трёхкратном росте числа преступлений нелегальных мигрантов

Председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал юстиции РФ Александр Бастрыкин 1 октября провёл в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования резонансных преступлений, совершённых мигрантами.

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