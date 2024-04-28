Дмитрий Гурин

Если бы это было реальностью уже бы наблюдатели сторонних стран подняли бы вонь. Да и не сильно помогли бы эти 81-о воздушное судно ВСУ. Их надо не только уметь пилотировать но и уметь обслуживать что намного более важно чем даже умение и самочувствие пилотов. Токаев конечно еще тот овец но думаю что наши спецы его контролируют особенно после всех движений на южном Кавказе.