США буквально выклянчили то, что Казахстан планировал им передать, но все время воздерживался, оглядываясь на Москву.
Токаев продал американцам старые советские самолеты
Комментарии
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Дмитрий Николенко
https://stopfake.kz/ru/archives/22300
Слухи о продаже списанных военных самолетов Казахстаном для ВСУ - фейк - StopFake!
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22 час.
Дмитрий Гурин
Если бы это было реальностью уже бы наблюдатели сторонних стран подняли бы вонь. Да и не сильно помогли бы эти 81-о воздушное судно ВСУ. Их надо не только уметь пилотировать но и уметь обслуживать что намного более важно чем даже умение и самочувствие пилотов. Токаев конечно еще тот овец но думаю что наши спецы его контролируют особенно после всех движений на южном Кавказе.
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21 час.
brigadier21 Snytsarienko
Если это правда, то реальную опасность представляют только МиГ-29, т.к. для них ещё можно найти модернизационные комплекты и таким образом поддерживать парк этих высокоманёвренных, мощных машин в хорошем состоянии. МиГ-29 вооружён ракетой Р-27 - высокоскоростной и очень манёвренной, это серьёзная опасность любому современному самолёту. Су-24 и МиГ-27 давно сняты с производства, равно как двигатели и запчасти к ним, содержать эти машины крайне убыточно. А вот если факт продажи МиГ-29 Токаевым подтвердится, то жить ему останется... недолго, скажу так. Таких подстав прощать нельзя ни в коем разе.
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17 час.
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