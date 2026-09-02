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Журнал «Профиль»

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Лиду Мониаву задержали в Москве: что известно о деле основательницы "Дома с маяком"

Лиду Мониаву задержали в Москве: что известно о деле основательницы "Дома с маяком"

Основательницу детского хосписа "Дом с маяком" Лиду Мониаву задержали в Москве по подозрению в распространении заведомо ложной информации о российской армии.

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