И на Марсе раньше яблони цвели? "Чжужун" обнаружил на красной планете следы океанов

Марсоход исследует средние и низкие широты планетыПодземные доказательства существования древних океанов в средних и низких широтах Марса обнаружил китайский марсоход "Чжужун", пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение Китая.
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