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Крымская газета

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Где заправить бензин АИ-95 за 100 рублей литр в Крыму 5 сентября: адреса АЗС

Где заправить бензин АИ-95 за 100 рублей литр в Крыму 5 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 5 сентября с 8:00 до 10:00, бензин АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Вот полная сводка по АИ-95 на АЗС «АТАН» за 5 сентября 2026 года, сгруппированная по городам и районам.

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