2.4 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

10. СТРАНСТВИЯ ИЗРАИЛЬТЯН И ЗАВОЕВАНИЕ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ. Эти события описаны в книгах: Исход 15-40, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин.
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