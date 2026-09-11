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Аргументы и Факты

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Стоматолог сказал, почему не надо полоскать рот при зубной боли

Стоматолог сказал, почему не надо полоскать рот при зубной боли

Помочь избавиться от зубной боли может только одно средство, отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

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