Уральские металлурги преодолели 150-миллионный рубеж в производстве горячего проката

Стан 2000 горячей прокатки ММК произвел 150 млн тонн проката. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в листопрокатном цехе №10 ММК произведена 150-миллионная тонна проката на стане 2000 горячей прокатки.
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