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Надаль в третий раз за 16 лет уступает 1:2 по сетам на «Ролан Гаррос»

13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, проигравший второй и третий сеты полуфинала против Новака Джоковича, в третий раз за 16 лет выступлений на турнире уступает по сетам 1:2.

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