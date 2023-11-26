Губернатор Забайкалья Осипов с детьми поздравил матерей с праздником

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в видеообращении поздравил матерей с праздником.Сегодня празднуется День матери, к этому событию губернатор Забайкалья записал видеопоздравление, в котором приняли участие малыши, прочитав стихотворения о матерях.