Губернатор Забайкалья Осипов с детьми поздравил матерей с праздником

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в видеообращении поздравил матерей с праздником.Сегодня празднуется День матери, к этому событию губернатор Забайкалья записал видеопоздравление, в котором приняли участие малыши, прочитав стихотворения о матерях.
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