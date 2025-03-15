Из широких штанин: как искусство разных эпох описывало личные документы

Основной конфликт, который прослеживает в своей книге об истории паспорта профессор Университета Аризоны Патрик Биксби, — непримиримое противоречие между чувством индивидуального суверенитета и охраной суверенитета государственного.
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