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Царьград

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Джо Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

Джо Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

Президент Америки заявил, что о ситуации в Курске ему докладывают несколько раз в день.Джо Байден хорошо осведомлен о ситуации в Курской области: по его словам, о происходящем ему регулярно докладывают.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Старый пидор все знал и наутравливал наркота на эту провокацию. Пора что то подобное пендосам устроить. Начать нашествие мигрантов с оружием.
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