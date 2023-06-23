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Рябков заявил, что «самолетная коалиция» Запада ищет новые способы, чтобы нанести России «максимальный урон»

Рябков заявил, что «самолетная коалиция» Запада ищет новые способы, чтобы нанести России «максимальный урон»

«Самолетная коалиция» западных стран ищет возможности, чтобы нанести Российской Федерации и ее силам, задействованным в спецоперации, максимальный урон.

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