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«Сын Стаса Пьехи виноват сам, получил по заслугам», – адвокат оценил действия Инины Безбородовой, напавшей на 7-летнего ребёнка

«Сын Стаса Пьехи виноват сам, получил по заслугам», – адвокат оценил действия Инины Безбородовой, напавшей на 7-летнего ребёнка

Сергей Жорин возмущён тем, что Ирина Безбородова, напавшая на ребёнка, не раскаивается, а выдумывает нелепые оправдания своему агрессивному поведению.

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