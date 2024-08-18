Что нужно есть для хорошей работы мозга, сердца, печени и щитовидной железы Алёна Юрьева В современном мире, где стресс и быстрая жизнь часто оставляют мало времени для заботы о себе, здоровье наших органов становится залогом долгой и активной жизни.