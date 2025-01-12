Пулково временно закрыт: снег парализовал работу аэропорта в Санкт-Петербурге

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил рейсы из-за снегопада. Пресс-служба объявила, что очистка взлетно-посадочной полосы ведется, а возобновление работы ожидается ориентировочно после 09:15 по московскому времени.