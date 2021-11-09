Когда Садальский, дочь Пескова, Шукшина и другие стали лидерами общественного мнения

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКогда Садальский, дочь Пескова, Шукшина и другие стали лидерами общественного мнения автор - Туманный Ёж В последнее время, открывая ленту новостей топ5 яндекса, приходишь в недоумение.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПравославный Коммунист Православный Коммунистшавки подзаборные .Ольга КожемякинаЧем ничтожнее и примитивнее особь, тем легче ею управлять. Вот и пользуются этим западники, вот и прибирают к рукам всякую шушеру, обзывая их громко и во всеуслышание политиками, надеждой России. Все выше перечисленные - обыкновенные русофобы, мечтающие стать популярными и чего-то значащими. Ну что и кто может заставить говорить об этих примитивах громко? Только политика! На другом поприще они никто и звать никак.АШАнатолий ШадринОбщественное мнение формируют дураки с дурами, юродивые и кликуши. Самое смешное, что огромное количество людей в нашей стране с ними согласны и поддерживают их. Вот они - результаты неконтролируемой свободы слова, отсутствия элементарной цензуры и других благ либеральной демократии.Олег СиняевОгромное количество их не поддерживает! Просто придурки в отличие от нормальных людей, способных соображать и анализировать, более активны! Особенно в периоды обострений! Поэтому и кажется, что их много! Плюс интернет и пресса, которые эту клоаку, вернее их дебильные вирши, по городам и весям разносят! И в неокрепшие умы вдалбливают!ЕЕкатеринаИз Интернета. "Не трогайте артистов, проституток, тюремных надзирателей и кучеров - они служат любой власти." А.В. Колчак. На каком-то этапе истории нас убедили, что актеры - это элита. Какая элита? Во все времена Российской (и не только) истории они были за порогом! Прислуживали и веселили! Чем они элитарнее наших воинов, медиков, ученых и других выдающихся сыновей и дочерей нашей страны? Если они завтра не выйдут на работу, то в стране ничего не изменится, а в если не выйдут врачи, электрики, сантехники и другие, то нам всем наступит конец....Фигляры, клоуны, комедианты и лицедеи, актеры и артисты - это богема (от французского БОНЕМА-цыганщина, ведущие беспорядочный образ жизни). Их даже не отпевали в церкви и не хоронили на кладбищах, а только за оградой. Вам еще важно их мнение?"andmitryЧто поделать... Сейчас время клоунов. В широком смысле. - блогеры, артисты, спортсмены, политологи и иже с ними. "Кому живется весело, вольготно на Руси?"ЕПЕвгений Привезенцеврусофобы не они, а те, кто разносит эти "новости"! Что уж проще, не писать о них и не говорить!ААнатолийТак разносят близкие по способу заработка людишки. Вот на телевидении, на радио, кино делающие и некоторые другие трудяги подобные, чем они зарабатывают? Одни скандалят, другие разносят. А самое интересное это то, что орда дурней, школой подготавливаемых, за это платят и мечтают такими же стать. И это в России называется "деидеологизацией". Кушайте, россияне. Терпите Пьяный Центр в Екатеринбурге, программы на ТВ, типа ДНК проверки, и прочих подобных. Да Радио Мацы с его пациентами, типа чокнутого любителя лошадей. Догадываетесь о ком я.ОЛЕГ VinogradovА я и автора ничем не считаю...Владимир EвтушенкоТак и ты никто и ничто, так себе - таракан за плинтусом.ОЛЕГ VinogradovА я и автора ничем не считаю...Владимир УшкалШарашка и есть шарашка пока СК "думает"Дмитрий ДемочкинСтаду не важно кто и что говорит, ему бы послушать и поблеять. Так было испокон веков на Руси.ГНГалина Назароваты сам конечно же НЕстадо?Ольга КожемякинаБаран из стада - это ты про себя? Самокритично, уважаю. Но в одном не прав - если ты баран, то это вовсе не означает, что все люди такие...Дмитрий ДемочкинКонечно же нет! И подобные авторитеты для меня ничего не представляют. Как и ваше мнение.ГНГалина НазароваКак и ваше...Валерий ФедосеевАга, лидеры для сосунков, которые только-только из пелёнок вылезли и под стол стали ходить.Семенков АлександрЭту байду, - лидер общественного мнения, им присобачили сами же СМИ.Татьяна БушмелеваСогласна с автором ... Ноль без палочки имени и собственных заслуг пиарится на авторитете отца. Злоупотребляет. Имя "дочь Пескова"... (в уголовщине есть защитная мантра "сын прокурора", в пропаганде "дочь офицера" ) В общем лицо без определённых личных заслуг зарабатывающих на чужом авторитете... Спасибо что хоть не позорит родителя как "дочь Собчака" и не ведёт себя как гопота с бетонки но с манерами, эрудицией и дорогими тряпками. Но с одним и тем же акцентом "сделала себя сама, никто не помогает" - профессионализм не в почёте но ... сами так сами ...)) Маша Шукшина - мажорка постарше - ей должны поклоняться и давать деньги просто так вообще! А то она будет пакостить. Да честно говоря видимо ей это приносит удовольствие поэтому пакостить электорату она будет по любому. А Садальского цитируют наверное потому что он таки где-то что-то пишет...Владимир ДомнинСудя по результатам опроса, у автора туман в голове. С чего он взял, что они лидеры общественного мнения? Яндекс показывает в топе просто более читаемых, но это не обязательно лидеры.Владимир EвтушенкоА автор их и не считает лидерами, прямо и пишет про это. Читать уметь надо.Владимир ДомнинДля особо непонятливых: Я глупости не читаю, достаточно заголовка. Если автор не может правильно в заголовке передать свою мысль, пусть учится.Светлана ШафрановскаяВы,который очень понятливый. Как вы бы озаглавили размышления автора?Владимир ДомнинПропаганда и размышления и рядом не стояли.Boris Janovsky"Как вы бы озаглавили размышления автора?" Как использовать общественное мнение для саморекламы. История с примерами.ГНГалина Назароваавтор бредит?Сергей Трофимовони отбросы человечестваАнна МарченкоСам то вы кто автор? А Садальский хороший актёр.ГНГалина Назаровакостя кирпич......Олег СиняевСадальскому бы и оставаться хорошим актёром! А не помои изрыгать! Хотя он практически всю жизнь этим занимался! Одно " Шоу одинокого шута" на радио чего стоило! Быдло и есть быдло! Хоть и было когда то актёром!Aлексей BoubnovХа! А что это вы тут делаете то...?Vladimir KharchenkoНа кой банан пишут эти статьи? Никто не является лидером общественного мнения, тем более, дочь Пескова или Шукшина. Поезд давно ушел. Гудок от паровоза остался. Лидерами ныне выступают Руководители своих стран.Елена ДружининаЛидерами общественного мнения должны быть профессионалы в области данного общественного мнения. Т. е.,, пироги печь пирожник, а сапоги тачать сапожник.,, Общество требует компетентности в ответ на свой запрос. Ибо, если для человека компетенция Гугл, лечитесь в ЯндексеBoris Janovsky"Лидерами общественного мнения должны быть профессионалы в области данного общественного мнения." То есть правительственные манипуляторы? А они всеми силами пытаются стать лидерами общественного мнения (ОМ), но мнение это очень уж сопротивляется. Но и все персоны, перечисленные в статье, лидерами не являются. Они просто подхватили темы УЖЕ СЛОЖИВШЕГОСЯ ОМ и, оглашая их, рекламируют себя как заметных представителей этого ОМ. И ничего сверх того. Лидеры ОМ должны, кроме того что это мнение полностью разделять (1), уметь это мнение доказывать фактами (2) и действовать в соответствии с логикой развития этого мнения (3). Если обсуждаемые персоны приблизительно выполняют требование 1, то 2 и 3 отсутствуют полностью (по моей информации).Алекс НиколаевичТы не туманный ёж....ты конь в польто!Петр ПетровичКакие это лидеры? Кто их назначил? Дебилы сраныеLMLATYPOVA MARGARITAо чем спорите,кто-то должен высказаться,где же вы все,только на всех тявкать горазды.Олег СиняевЧто за время такое! Когда вся невостребованная, безмозглая швалота из скоморохов и прочих нелюдей в лидеры прутся! В дурдоме день открытых дверей что ли!? А здесь в чатах их такие же полоумные придурки с осенним обострением, чуть ли не Императрицами величают! Это отребье раньше в России на общих кладбищах за оградой хоронили! Т теперь психи их своими вождями обзывают! Дурку давно закрыть пора! Пусть на успокоительных уколах сидят и таблеточки посасывают! Раз в своей профессии ни кому не нужны!Иван НаблюдательАффтар писал эту типа статью, как я подозреваю, токмо для того, чтобы к Садальскому и Песковой подверстать Шукшину. Заказ такой пришёл - мочить противников вакцинации шмурдяком и противников оптимизации здравоохранения. Очень надо мировой элитке побыстрее отправить на кладбища российский народ.Вячеслав МедведевВаня, успокойся, прими лекарство... Хочешь скорую вызову. психбригаду. Скажи, пожалуйста. свой адрес!Иван НаблюдательВот ещё один больной ковидлой набежал. Много вас заразилось пропагандой. Давай отложим разборки с тобой на год-два, когда у тебя проявятся осложнения и ты станешь инвалидом. Тогда и поговорим, кому лекарство надо.ЕНевгений начисВот и результат деятельности этих так называемых ,,звезд’( Иван Наблюдатель) До какой степени тупости доходят некоторые…Иван НаблюдательВзаимно. Я вас заразил, и вы также отупели.ЕНевгений начисУ меня прививка от COVID и от прочего…Геннадий КресовА кто это решил,что это лидеры общественного мнения?Валерий ПашнинУважаемый, Автор, Вы абсолютно правы.Сергей ПетровАвтор мало что знает и тем паче - мало что понимает. Садальский с Песковой - высказываются мало и то больше наверно для пиара. Я их не считаю лидерами общественного мнения. По поводу Шукшиной могу сказать - она говорит правильные вещи, о которых автор лицемерно промолчал. Хотя цель статейки вполне понятна.Комментировать
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