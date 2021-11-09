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Когда Садальский, дочь Пескова, Шукшина и другие стали лидерами общественного мнения

Когда Садальский, дочь Пескова, Шукшина и другие стали лидерами общественного мнения

автор - Туманный Ёж В последнее время, открывая ленту новостей топ5 яндекса, приходишь в недоумение.

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Православный Коммунист Православный Коммунист
шавки подзаборные .
Ольга Кожемякина
Чем ничтожнее и примитивнее особь, тем легче ею управлять. Вот и пользуются этим западники, вот и прибирают к рукам всякую шушеру, обзывая их громко и во всеуслышание политиками, надеждой России. Все выше перечисленные - обыкновенные русофобы, мечтающие стать популярными и чего-то значащими. Ну что и кто может заставить говорить об этих примитивах громко? Только политика! На другом поприще они никто и звать никак.
Анатолий Шадрин
Общественное мнение формируют дураки с дурами, юродивые и кликуши. Самое смешное, что огромное количество людей в нашей стране с ними согласны и поддерживают их. Вот они - результаты неконтролируемой свободы слова, отсутствия элементарной цензуры и других благ либеральной демократии.
Олег Синяев
Огромное количество их не поддерживает! Просто придурки в отличие от нормальных людей, способных соображать и анализировать, более активны! Особенно в периоды обострений! Поэтому и кажется, что их много! Плюс интернет и пресса, которые эту клоаку, вернее их дебильные вирши, по городам и весям разносят! И в неокрепшие умы вдалбливают!
Екатерина
Из Интернета. "Не трогайте артистов, проституток, тюремных надзирателей и кучеров - они служат любой власти." А.В. Колчак. На каком-то этапе истории нас убедили, что актеры - это элита. Какая элита? Во все времена Российской (и не только) истории они были за порогом! Прислуживали и веселили! Чем они элитарнее наших воинов, медиков, ученых и других выдающихся сыновей и дочерей нашей страны? Если они завтра не выйдут на работу, то в стране ничего не изменится, а в если не выйдут врачи, электрики, сантехники и другие, то нам всем наступит конец....Фигляры, клоуны, комедианты и лицедеи, актеры и артисты - это богема (от французского БОНЕМА-цыганщина, ведущие беспорядочный образ жизни). Их даже не отпевали в церкви и не хоронили на кладбищах, а только за оградой. Вам еще важно их мнение?"
andmitry
Что поделать... Сейчас время клоунов. В широком смысле. - блогеры, артисты, спортсмены, политологи и иже с ними. "Кому живется весело, вольготно на Руси?"
Евгений Привезенцев
русофобы не они, а те, кто разносит эти "новости"! Что уж проще, не писать о них и не говорить!
Анатолий
Так разносят близкие по способу заработка людишки. Вот на телевидении, на радио, кино делающие и некоторые другие трудяги подобные, чем они зарабатывают? Одни скандалят, другие разносят. А самое интересное это то, что орда дурней, школой подготавливаемых, за это платят и мечтают такими же стать. И это в России называется "деидеологизацией". Кушайте, россияне. Терпите Пьяный Центр в Екатеринбурге, программы на ТВ, типа ДНК проверки, и прочих подобных. Да Радио Мацы с его пациентами, типа чокнутого любителя лошадей. Догадываетесь о ком я.
ОЛЕГ Vinogradov
А я и автора ничем не считаю...
Владимир Eвтушенко
Так и ты никто и ничто, так себе - таракан за плинтусом.
ОЛЕГ Vinogradov
А я и автора ничем не считаю...
Владимир Ушкал
Шарашка и есть шарашка пока СК "думает"
Дмитрий Демочкин
Стаду не важно кто и что говорит, ему бы послушать и поблеять. Так было испокон веков на Руси.
Галина Назарова
ты сам конечно же НЕстадо?
Ольга Кожемякина
Баран из стада - это ты про себя? Самокритично, уважаю. Но в одном не прав - если ты баран, то это вовсе не означает, что все люди такие...
Дмитрий Демочкин
Конечно же нет! И подобные авторитеты для меня ничего не представляют. Как и ваше мнение.
Галина Назарова
Как и ваше...
Валерий Федосеев
Ага, лидеры для сосунков, которые только-только из пелёнок вылезли и под стол стали ходить.
Семенков Александр
Эту байду, - лидер общественного мнения, им присобачили сами же СМИ.
Татьяна Бушмелева
Согласна с автором ... Ноль без палочки имени и собственных заслуг пиарится на авторитете отца. Злоупотребляет. Имя "дочь Пескова"... (в уголовщине есть защитная мантра "сын прокурора", в пропаганде "дочь офицера" ) В общем лицо без определённых личных заслуг зарабатывающих на чужом авторитете... Спасибо что хоть не позорит родителя как "дочь Собчака" и не ведёт себя как гопота с бетонки но с манерами, эрудицией и дорогими тряпками. Но с одним и тем же акцентом "сделала себя сама, никто не помогает" - профессионализм не в почёте но ... сами так сами ...)) Маша Шукшина - мажорка постарше - ей должны поклоняться и давать деньги просто так вообще! А то она будет пакостить. Да честно говоря видимо ей это приносит удовольствие поэтому пакостить электорату она будет по любому. А Садальского цитируют наверное потому что он таки где-то что-то пишет...
Владимир Домнин
Судя по результатам опроса, у автора туман в голове. С чего он взял, что они лидеры общественного мнения? Яндекс показывает в топе просто более читаемых, но это не обязательно лидеры.
Владимир Eвтушенко
А автор их и не считает лидерами, прямо и пишет про это. Читать уметь надо.
Владимир Домнин
Для особо непонятливых: Я глупости не читаю, достаточно заголовка. Если автор не может правильно в заголовке передать свою мысль, пусть учится.
Светлана Шафрановская
Вы,который очень понятливый. Как вы бы озаглавили размышления автора?
Владимир Домнин
Пропаганда и размышления и рядом не стояли.
Boris Janovsky
"Как вы бы озаглавили размышления автора?" Как использовать общественное мнение для саморекламы. История с примерами.
Галина Назарова
автор бредит?
Сергей Трофимов
они отбросы человечества
Анна Марченко
Сам то вы кто автор? А Садальский хороший актёр.
Галина Назарова
костя кирпич......
Олег Синяев
Садальскому бы и оставаться хорошим актёром! А не помои изрыгать! Хотя он практически всю жизнь этим занимался! Одно " Шоу одинокого шута" на радио чего стоило! Быдло и есть быдло! Хоть и было когда то актёром!
Aлексей Boubnov
Ха! А что это вы тут делаете то...?
Vladimir Kharchenko
На кой банан пишут эти статьи? Никто не является лидером общественного мнения, тем более, дочь Пескова или Шукшина. Поезд давно ушел. Гудок от паровоза остался. Лидерами ныне выступают Руководители своих стран.
Елена Дружинина
Лидерами общественного мнения должны быть профессионалы в области данного общественного мнения. Т. е.,, пироги печь пирожник, а сапоги тачать сапожник.,, Общество требует компетентности в ответ на свой запрос. Ибо, если для человека компетенция Гугл, лечитесь в Яндексе
Boris Janovsky
"Лидерами общественного мнения должны быть профессионалы в области данного общественного мнения." То есть правительственные манипуляторы? А они всеми силами пытаются стать лидерами общественного мнения (ОМ), но мнение это очень уж сопротивляется. Но и все персоны, перечисленные в статье, лидерами не являются. Они просто подхватили темы УЖЕ СЛОЖИВШЕГОСЯ ОМ и, оглашая их, рекламируют себя как заметных представителей этого ОМ. И ничего сверх того. Лидеры ОМ должны, кроме того что это мнение полностью разделять (1), уметь это мнение доказывать фактами (2) и действовать в соответствии с логикой развития этого мнения (3). Если обсуждаемые персоны приблизительно выполняют требование 1, то 2 и 3 отсутствуют полностью (по моей информации).
Алекс Николаевич
Ты не туманный ёж....ты конь в польто!
Петр Петрович
Какие это лидеры? Кто их назначил? Дебилы сраные
LATYPOVA MARGARITA
о чем спорите,кто-то должен высказаться,где же вы все,только на всех тявкать горазды.
Олег Синяев
Что за время такое! Когда вся невостребованная, безмозглая швалота из скоморохов и прочих нелюдей в лидеры прутся! В дурдоме день открытых дверей что ли!? А здесь в чатах их такие же полоумные придурки с осенним обострением, чуть ли не Императрицами величают! Это отребье раньше в России на общих кладбищах за оградой хоронили! Т теперь психи их своими вождями обзывают! Дурку давно закрыть пора! Пусть на успокоительных уколах сидят и таблеточки посасывают! Раз в своей профессии ни кому не нужны!
Иван Наблюдатель
Аффтар писал эту типа статью, как я подозреваю, токмо для того, чтобы к Садальскому и Песковой подверстать Шукшину. Заказ такой пришёл - мочить противников вакцинации шмурдяком и противников оптимизации здравоохранения. Очень надо мировой элитке побыстрее отправить на кладбища российский народ.
Вячеслав Медведев
Ваня, успокойся, прими лекарство... Хочешь скорую вызову. психбригаду. Скажи, пожалуйста. свой адрес!
Иван Наблюдатель
Вот ещё один больной ковидлой набежал. Много вас заразилось пропагандой. Давай отложим разборки с тобой на год-два, когда у тебя проявятся осложнения и ты станешь инвалидом. Тогда и поговорим, кому лекарство надо.
евгений начис
Вот и результат деятельности этих так называемых ,,звезд’( Иван Наблюдатель) До какой степени тупости доходят некоторые…
Иван Наблюдатель
Взаимно. Я вас заразил, и вы также отупели.
евгений начис
У меня прививка от COVID и от прочего…
Геннадий Кресов
А кто это решил,что это лидеры общественного мнения?
Валерий Пашнин
Уважаемый, Автор, Вы абсолютно правы.
Сергей Петров
Автор мало что знает и тем паче - мало что понимает. Садальский с Песковой - высказываются мало и то больше наверно для пиара. Я их не считаю лидерами общественного мнения. По поводу Шукшиной могу сказать - она говорит правильные вещи, о которых автор лицемерно промолчал. Хотя цель статейки вполне понятна.

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