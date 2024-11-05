Новое повышение пенсий с 1 декабря: кому положена прибавка

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Очередное повышение пенсий ожидает россиян с 1 декабря. Подробности о том, кому положены повышенные выплаты, рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.
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