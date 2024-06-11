Детскую поликлинику достроят в Заларях осенью 2024 года

Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, заместитель губернатора – руководитель Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и глава минздрава Андрей Модестов посетили Заларинский район.
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