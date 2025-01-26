Лукашенко допустил развязку украинского конфликта в 2025 году

По словам белорусского лидера, Европа «должна отсоединиться от американского авианосца»«Какая-то развязка» украинского конфликта произойдет в 2025 году, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на выборах.
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