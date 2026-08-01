Александр Макеев

Нет, наоборот надо поднять ключевую ставку американского Центрального Банка Российской Федерации до хотя бы 10000% годовых, имея цель достичь уровня 1 миллион процентов годовых и в дальнейшем наращивать и наращивать ключевую ставку! Вплоть до тотального банкротства всего и вся в Российской Федерации! Чтобы Дональд Трамп и прочие олигархи-капиталисты, либералы нацисты и варвары колонизаторы могли захватить и поделить между собой территорию России и поработить граждан бывшей Российской Федерации!