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Царьград

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Миронов бьёт тревогу: Нужно ускорить снижение ключевой ставки в России!

Миронов бьёт тревогу: Нужно ускорить снижение ключевой ставки в России!

Сергей миронов Миронов обратился к Эльвире Набиуллиной с призывом ускорить снижение ключевой ставки. Последствия сверхжесткойкредитно-денежной политики ЦБ добрались до платежеспособного спроса, бьёт тревогу политик.

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Комментарии
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Александр Макеев
Нет, наоборот надо поднять ключевую ставку американского Центрального Банка Российской Федерации до  хотя бы 10000% годовых, имея цель достичь уровня 1 миллион процентов годовых и в дальнейшем наращивать и наращивать ключевую ставку! Вплоть до тотального банкротства всего и вся в Российской Федерации! Чтобы Дональд Трамп и прочие олигархи-капиталисты, либералы нацисты и варвары колонизаторы могли захватить и поделить между собой территорию России и поработить граждан бывшей Российской Федерации!
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