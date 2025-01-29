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Община УПЦ обратилась к военной администрации из-за незаконного собрания

28 января 2025 года протоиерей Вадим Вус, настоятель Свято-Успенского храма в селе Новоконстантинов Хмельницкой епархии, направил в областную военную администрацию заявление-предостережение о нежелании переходить в раскол.

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