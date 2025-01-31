WP: за сутки до катастрофы в США вертолет помешал посадке другого рейса

За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном вертолет создал препятствие для посадки другому самолету.Как сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на аудиозаписи радиопереговоров, это случилось в момент захода на посадку рейса авиакомпании Republic Airways, прибывшего из Хартфорда (штат Коннектикут).