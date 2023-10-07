Польская пресса: у правящей партии после выборов уже не будет шансов на единоличное формирование правительства

Польские СМИ за неделю с небольшим до парламентских выборов пишут о том, что у правящей партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего в авиакатастрофе под Смоленском польского президента, всё меньше шансов на единоличное формирование нового правительства.