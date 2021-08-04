«Больной скорее мертв, чем жив». Шубенков – о травме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о своем состоянии. 3 августа спортсмен не вышел на квалификационный забег на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, так как испытал резкую боль в районе ахилла левой ноги во время разминки.