Для Александры Ануфриевой этот международный старт стал дебютным в карьере, и она сразу заявила о себе на весь мир Смолянка Александра Ануфриева вошла в десятку сильнейших гимнасток на 54-м чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Нидерландах.