Россия выдала секрет Полишинеля об истинных целях НАТО в Армении. Пашиняну пригодится

Депутат Умаханов не сомневается, что цель НАТО — это выдавить Россию из АрменииПо мнению члена комитета ГД по международным делам Сайгидпаша Умаханова, единственная цель НАТО в Закавказье — это выдавить Россию из региона.
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