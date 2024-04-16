Татьяна Монтян: Один из виновников одесской трагедии стал «представителем Херсонской области при правительстве РФ»

Хотите поблевать, дорогие читатели? Если да, то рекомендую посмотреть интервью «Радио „Комсомольская правда“» Владимира Боделана, который нынче представляется заместителем губернатора Херсонской области и «представителем Херсонской области при правительстве РФ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии