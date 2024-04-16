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Татьяна Монтян: Один из виновников одесской трагедии стал «представителем Херсонской области при правительстве РФ»

Татьяна Монтян: Один из виновников одесской трагедии стал «представителем Херсонской области при правительстве РФ»

Хотите поблевать, дорогие читатели? Если да, то рекомендую посмотреть интервью «Радио „Комсомольская правда“» Владимира Боделана, который нынче представляется заместителем губернатора Херсонской области и «представителем Херсонской области при правительстве РФ».

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Алексадр Вовк-Михайлов
Сколько еще наша страна будет принимать это продажное говно-медведчук царев теперь.эта падаль боделан
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