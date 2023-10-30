Мы увидели 10 актеров из «Игры престолов» в самом начале их карьеры и, признаться, слегка прибалдели

«Игра престолов» стала звездным часом для многих актеров, о которых раньше мало кто слышал. Вот, к примеру, Педро Паскаль почти 20 лет снимался в небольших ролях, а потом сыграл Оберина Мартелла в 4 сезоне — и понеслась.