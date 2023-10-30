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Проба 2

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Мы увидели 10 актеров из «Игры престолов» в самом начале их карьеры и, признаться, слегка прибалдели

Мы увидели 10 актеров из «Игры престолов» в самом начале их карьеры и, признаться, слегка прибалдели

«Игра престолов» стала звездным часом для многих актеров, о которых раньше мало кто слышал. Вот, к примеру, Педро Паскаль почти 20 лет снимался в небольших ролях, а потом сыграл Оберина Мартелла в 4 сезоне — и понеслась.

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