Огромный гостиничный комплекс за 8 млрд построят в Туапсе

Огромный гостиничный комплекс за 8 млрд построят в ТуапсеОсенью 2024 года акционерное общество «Турбаза "Волна"» планирует начать в поселке Агой Туапсинского района строительство гостиничного комплекса премиум-класса «Гранд Отель Агой Resort & SPA 5*».
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