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Царьград

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Запорожская АЭС обеспечила работу генераторами уже 11 дней

Запорожская АЭС обеспечила работу генераторами уже 11 дней

Запорожская АЭС остаётся без внешнего электропитания уже 11 дней, сообщает директор по коммуникациям Евгения Яшина.

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