Запорожская АЭС обеспечила работу генераторами уже 11 дней

Запорожская АЭС остаётся без внешнего электропитания уже 11 дней, сообщает директор по коммуникациям Евгения Яшина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина передаст ...
- "О Пугачёвой гово...
- ВД Житель Троицка по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым