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Кевин Портер и Хосе Альварадо были удалены в концовке матча за стычку

Кевин Портер и Хосе Альварадо были удалены в концовке матча за стычку

Между атакующим защитником «Хьюстона» Кевином Портером и разыгрывающим «Нового Орлеана» Хосе Альварадо произошла стычка в концовке матча.

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