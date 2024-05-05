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Кристапс Порзингис: «Рассчитываю восстановиться с исторической скоростью»

Центровой «Бостона» выбыл из строя из-за растяжения правой камбаловидной мышцы. Предполагается, что он не сможет сыграть в полуфинале Восточной конференции.

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