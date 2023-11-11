5 достопримечательностей Брюсселя, ради которых стоит посетить Бельгию (и это не писающий мальчик)

Туристы из дальних стран не так часто заглядывают в Бельгию — от отличие от соседних стран, где столицы Амстердам и Париж давно уже у всех на слуху, Брюссель уступает им по славе, однако это вовсе не означает, что в Бельгии нечего посмотреть и нечего посетить.