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5 достопримечательностей Брюсселя, ради которых стоит посетить Бельгию (и это не писающий мальчик)

5 достопримечательностей Брюсселя, ради которых стоит посетить Бельгию (и это не писающий мальчик)

Туристы из дальних стран не так часто заглядывают в Бельгию — от отличие от соседних стран, где столицы Амстердам и Париж давно уже у всех на слуху, Брюссель уступает им по славе, однако это вовсе не означает, что в Бельгии нечего посмотреть и нечего посетить.

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