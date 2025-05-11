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Никарагуа рассчитывает запустить прямые рейсы из РФ в ближайшие годы

Никарагуа рассчитывает запустить прямые рейсы из РФ в ближайшие годы

Никарагуа обсуждает с российскими авиаперевозчиками возможность запуска прямого авиасообщения с РФ. Об этом «Известиям» заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.

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